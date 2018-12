Saudiarabien trotsar Trump – väntas kapa oljeexporterna till USA

Amerikanska raffinaderier kan förvänta sig betydligt lägre oljeleveranser från Saudiarabien i januari än föregående månader, uppger personer med insyn i det statliga oljebolaget Saudi Aramcos planer. Leveranserna kan till och med bryta under det 30-årslägsta som sattes sent under 2017, rapporterar Bloomberg.

Förändringar i amerikansk oljeimport och lager får en extra stor påverkan på marknaden eftersom det släpps statistik därifrån varje vecka. Från andra regioner kommer det bara data på månadsbasis och från Kina och Indien saknas det helt siffror över lagren, skriver nyhetsbyrån.