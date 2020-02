Saudiarabien försöker pressa fram kraftiga produktionsinskränkningar

Ett andrahandsalternativ som lyfts fram är att Saudiarabien, som med råge är oljekartellens största medlem, vidtar en egenmäktig men tillfällig produktionsminskning med 1 miljon fat per dag till dess att marknaden kommit ikapp det överutbud som skapats av Kinas minskade efterfrågan.

Den saudiska regeringen önskar i ett scenario att en kollektiv produktionsminskning inom Opec+ görs med motsvarande en halv miljon fat per dag till dess att coronaviruskrisen är över, skriver WSJ.

Under morgonen inkom en rad nedslående makrodata. Efterfrågan på olja i Kina har rasat med 20 procent, eller cirka 3 miljoner fat per dag. Coronaviruset dämpar ekonomin genom att fabriker står stilla, flygplan står på marken och totalt nära 60 miljoner kinesiska medborgare satts i karantän i de värst drabbade områdena. Detta är troligtvis den största efterfrågechocken på oljemarknaden sedan den globala finanskrisen 2008-2009, och den mest plötsliga sedan terrorattackerna i New York 2001, enligt Bloomberg News.