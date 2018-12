SAS tidigare schweiziska underleverantör PrivatAir i konkurs

Flygbolaget flög Boeing 737-700 planet "Eivind Viking" åt SAS under 2014-2017. Först användes det på rutten Stavanger–Houston under två år, och under 2016 användes det på rutten Köpenhamn–Boston.

Bolaget ägs sedan oktober 2016 till 51 procent av det privata investeringsbolaget Silver Arrow Capital, kontrollerat av tysken Thomas Limberger.

När Direkt skrev om Privatair år 2015, apropå att SAS då lade ned Stavanger–Houston-linjen, uppgav nyhetsbyrån att Privatair ägdes av den grekiska finansfamiljen Latsis, som även ägde exempelvis banken EFG.