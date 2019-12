SAS nya lyxplan har bar och snacksbutik

Beställningen på 8 stycken A350-plan är en del av en stororder för att modernisera SAS-flottan. Planet, som fått namnet Ingegerd Viking, kommer operera på sju linjer det första året, bland annat Chicago, Beijing, New York, Tokyo, Shanghai, Hongkong och San Francisco.

Planet har tre klasser: Business, SAS Plus och SAS go. Sängarna i Business är minst 196 centimeter långa, enligt flygbolaget. I första klass finns även en bar. Resenärer i SAS Plus och SAS Go kan i stället handla i en snacksbutik som ska locka passagerarna att ta en promenad.