SAS-anställda riktar hård kritik mot ledningen i protestbrev

Bäste SAS-kollega, Detta är en namninsamling vars syfte är en nystart av SAS med målet Airline of the Year 2022 och att vi ska bli #OneSAS.

Namninsamlingens sista dag är fredagen den 23/6 och därefter kommer brev och insamling officiellt lämnas över till GM i SAS. Airline of the Year 2022 Detta är ett öppet brev till hela SAS från den operativa personalen både i luften och på marken. Under lång tid har det skett en uppdelning av SAS mellan ledningen på Frösundavik och den operativa personalen.

Misstroende och missnöjet har med tiden växt och nådde i samband med pilotkonflikten en sådan storlek att detta inte längre är hållbart. Därför skriver vi detta brev. Vi upplever att administrationen och mellanchefer har nedvärderat våra yrkesroller och inte uppskattar vårt arbete för bolaget. Detta är fundamentalt feltänkt. Det är ute i produktionen som intäkterna skapas. En stolt flygvärdinna, motiverad tekniker, lojal lastare, erfaren gatemanager eller kompetent pilot som gör det där lilla extra, tillför ett stort mervärde som lyfter bolaget.

Många av oss arbetar hela vårt yrkesliv i SAS och både älskar och önskar SAS allt det bästa långsiktigt. Vi vill och kan ge en verklig skandinavisk upplevelse av trygghet och service som i sin tur ger trogna kunder som kommer tillbaka. Framförallt vill vi att det skall gå bra för SAS, ekonomiskt. Målet är att SAS ska vara ett mycket lönsamt flygbolag och att vi ska bli Airline of the year 2022. Hur når vi då dit? SAS behöver en ny ledarstil och denna resa måste påbörjas av vår VD. Vi vill ha en ledare att följa, inte en chef. Inom alla avdelningar, på alla möten, i alla team ombord och på marken ska ledaren ansvara för att gruppen behandlar och pratar väl om sina SAS-kollegor. Vi ska bara ha lagspelare i SAS. Om medarbetaren inte ställer upp på de nya värderingarna så måste man förändra sig eller lämna SAS-teamet.

Alla delar i bolaget ska benchmarkas mot våra närmaste konkurrenter och resultaten redovisas öppet. Informationen inom bolaget ska vara; ärlig, transparent och faktabaserad så att alla i bolaget känner sig delaktiga. SAS ska 2022 ha en vältrimmad organisation och den mest effektiva och stabila flygoperationen i världen. Inte bara på papperet utan i verkligheten. Förebilden i denna omvandling ska vara flygbolag där produktionspersonalen sätts i första hand. Det finns många sådana exempel där man har bra lönsamhet och nöjd personal så detta går att kombinera. Det har, genom åren, investerats mycket pengar i SAS medarbetare som nu är en enorm kunskapsbank av erfarenheter. Det måste nu ges frihet och incitament för dessa medarbetare att agera för bolagets bästa, med drivkrafter som premierar det beteende som önskas.

Alla ska se samma mål genom att delägarskap uppmuntras genom tex provisionsprogram där de anställda köper in sig i bolaget. Nyckelordet är, ”eget ansvar” där alla har samma mål: Ett långsiktigt lönsamt och framgångsrikt SAS. Vi måste återupprätta ett nytt förtroende mellan medarbetare och ledning där ”micromanagement” och ”management by fear-kultur” inte behövs. Att någon ibland kan göra fel är mänskligt, men förändrar inte målbilden för alla inom företaget. Högsta fokus är resultatet och att hela organisationen lär sig av sina misstag. Vi i produktionen tex pilot, kabin, tech, ground, planning/trafikvakt och op vill tillsammans ha direkt dialog med SAS ledning för att åstadkomma denna bolagskulturförändring. Vi tror inte ”top down” genom hela hierarkin fungerar. LEAN-anda måste införas överallt i SAS.

Förbättringsförslag och deras genomförande måste kunna följas av alla och detta är möjligt med moderna digitala kommunikationsverktyg. Målet är ständiga förbättringar och ett effektivare, mera lönsamt SAS. Belöningar bör utgå för särskilt värdefulla idéer. En enskild avdelnings mål får aldrig stå i vägen för andra avdelningar, om istället alla avdelningar skulle nå sina mål samma år, belönas samtliga via ett enkelt rakt incitamentsprogram. Regelbundna mätningar av personalnöjdhet måste genomföras med det uttalade syftet att lyfta fram problem som sedan kan åtgärdas Engagerad och uppmuntrad personal ger den överlägsna skandinaviska service som våra passagerare vill ha och förtjänar. Nöjda passagerare kommer tillbaka och flyger med oss igen. De talar väl om SAS, precis som motiverade och stolta anställda gör.

Tillsammans kommer detta starta en positiv spiral med ökade intäkter vilket våra aktieägare kräver och förtjänar. Vi medarbetare som skrivit detta öppna brev vill att denna förändring ska ske omedelbart.

Källa: SVT