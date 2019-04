SAS ställer in lördagsflyg – ytterligare 34.000 drabbas

Under fredagen har 640 flygningar ställts in vilket drabbat drygt 70.000 passagerare och nu har SAS beslutat att även ställa in lördagens flygningar vilket uppskattas påverka ytterligare 34.000 resenärer.

Hårdast drabbade är passagerare som reser från Arlanda där över 100 avgångar hittills har ställts in. Enligt SAS påverkas 70 procent av bolagets flygningar av strejken, övriga 30 procent flygs av SAS samarbetspartners.

SAS aktie handlas ned närmare 5 procent under fredagseftermiddagen.

TV: Så gör du om ditt SAS-plan är inställt