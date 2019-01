Santander stänger 140 bankkontor i Storbritannien

Santander är enligt Financial Times Storbritanniens femte största bank och kommer efter att onsdagens stängningsbesked genomförts ha 614 bankkontor i Storbritannien.

Under de senaste tre åren har antalet transaktioner som görs via Santanders bankkontor minskat med 23 procent medan transaktioner via bankens digitala kanaler ökat med 99 procent.

"Sättet som våra kunder väljer att utföra bankärenden hos oss har förändrats dramatiskt de senaste åren med fler och fler kunder som använder mobil- eller internetbank. Därför var vi tvungna att ta ett par väldigt tuffa beslut för våra mindre besökta bankkontor", säger Susan Allen, chef för retail banking på Santander i Storbritannien, i ett pressmeddelande.