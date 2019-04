Sanktioner mot Iran och Venezuela lyfter oljepriset

Brentoljan i första termin var omkring klockan 8.20 upp 0,4 procent till drygt 71 dollar per fat.

"Vi räknar med att priserna på brent och WTI i genomsnitt kommer att ligga på 75 respektive 67 dollar per fat under återstoden av året, men risken ligger assymetriskt på uppsidan. /…/ Geopolitiskt orsakade rallyn kan trycka upp priserna till, eller rentav förbi, 80 dollar fatet under kortare perioder i sommar", skrev RBC Capital Markets i ett marknadsbrev.