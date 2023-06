Sänkta utsikter för Corems kreditbetyg

Innehåll från Worldpay Annons

Den globala e-handelsmarknaden förväntas expandera med svindlande 1,4 biljoner USD mellan 2020 och 2025.

Olika typer av tjänster kräver olika typer av betalningslösningar. Ska en e-handlare lyckas med sin affär måste man kunna erbjuda en sömlös betalningsupplevelse för konsumenterna.

– För abonnemangsbaserade tjänster ska betalningen nästan vara osynlig för kunden. Man ska inte behöva interagera så mycket med betalningsprocessen, säger Ben Bello.

För att uppnå detta måste kortinformationen lagras säkert och hållas uppdaterad för e-handlaren. Då kan man säkerställa en sömlös och kontinuerlig service för kunderna och ett stabilt kassaflöde för handlarna.

Inom branscher som media, videospel och streamingtjänster blir mikrobetalningar allt vanligare. För dessa transaktioner är snabbhet och sömlöshet avgörande för att skapa kundlojalitet.

– Kunder i dag förväntar sig att deras varumärkesresa ska vara helt integrerad och i linje med företagets identitet och tjänster. Worldpay kan erbjuda betalningslösningar som passar för olika typer av företag, säger Ben Bello

Viktigt med lokalkännedom

Handlare måste förstå hur de ska hantera bedrägerier, lokala betalningsmetoder och ändringar av användarnas kortuppgifter och att det är en del av hela betalningsupplevelsen.

Forskning visar att 89 procent av konsumenterna är mer benägna att slutföra ett köp om betalningen sker i deras egen valuta.

– För konsumenter som handlar produkter och tjänster prissatta i utländsk valuta ökar friktionen i betalningsprocessen. Vi kan åtgärda detta genom att erbjuda betalningar i en valuta som kunden är trygg med, säger Ben Bello.

Worldpay har lösningar för nya plattformar

Nya marknader öppnas nu upp på plattformar som Metaverse och Virtual Reality. Worldpay har skapat ett team som arbetar med betalningslösningar även här. Tokenisering är ett annat, växande område där Worldpay har utvecklat lösningar för att öka säkerheten genom att ersätta kortuppgifter med säkrare tokens.

– Säkerhet är av yttersta vikt för alla men i synnerhet för Gen Z och Millennials. Genom att erbjuda betalningslösningar på dessa nya plattformar och med ny teknik, är det mer sannolikt att en e-handlare lyckas i sin affär. Och detta kan Worldpay hjälpa till med, avslutar Ben Bello.

Om Worldpay

Betallösningar från Worldpay gör det möjligt för företag att hantera betalningar sömlöst.

Man erbjuder i dag mer än 300 betallösningar i 135 valutor för handlare, banker och andra aktörer globalt på 225 marknader.

