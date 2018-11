Sänkta rekommendationer för Spotify efter rapportfall

En handfull analyshus levererar sänkta riktkurser på fredagsmorgonen efter att Spotify tappat 5,7 procent på New York-börsen under torsdagen. Aktien stängde på 141,6 dollar och handlas därmed runt 5 procent under stängningskursen för första handelsdagen på 149 dollar från april i år.

Streamingjätten levererade visserligen en nettovinst men sänkte prognosen för antalet betalande användare under årets sista kvartal.