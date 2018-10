Sänkt kreditbetyg men stabila utsikter för Italien – bedömare spår lättnadsrally

Rörelserna är i övrigt lite trevande. USA-räntorna är svagt upp med den tioåriga statsobligationen på 3,20 procent, medan dollarn har stärkts något mot yenen men tappat lite mot euron under måndagen.

Kreditvärderingsinstitutet Moody's sänkte på fredagen Italiens kreditbetyg till Baa3, från tidigare Baa2, med stabila utsikter.

Moody's uttrycker oro för det planerat stora underskottet, sårbarheten i den fortsatt höga skuldnivån samt hur verksamma reformerna ska bli för att lyfta tillväxten.

Bedömare noterar samtidigt att det kunde ha varit värre.

"Detta var den mjukast möjliga åtgärden och bör vara en lättnad för investerare. Osäkerheten har tagits bort, vilket bör belönas med ett riktigt rally", sade Ciaran O'Hagan på Societe Generale enligt Bloomberg News.

Kreditbetyget ligger därmed fortsatt över gränsen för "investment grade". Betygsförändring väntas även från Standard & Poor's inom kort.

Italiens regering ska på måndagen lämna in mer information om sina budgetplaner till EU-kommissionen, som på tisdagen väntas ta det ovanliga beslutet att be en medlemsstat ändra och sedan åter skicka in ett nytt budgetförslag, enligt Reuters.

Vad gäller Saudiarabien har utrikesministern förklarat att mordet på journalisten Jamal Khashoggi var ett allvarligt misstag men att kronprinsen inte varit involverad.

Donald Trump tycks backa upp den slutsatsen och finansminister Steven Mnuchin betonar vikten av en fortsatt relation till landet, medan andra länder varit mer öppet kritiska till Saudiarabiens förklaringar.

Många har hoppat av konferensen Future Investment Initiative i Saudiarabien, "Davos in the desert", som inleds på tisdagen.

En utestående fråga är i vilken mån Saudiarabien kan tänkas använda oljevapnet i en eskalerande konflikt med omvärlden, hittills har oljepriset varit relativt opåverkat av denna händelseutveckling.