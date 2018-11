Saniona vände till vinst i tredje kvartalet efter milstolpebetalning

Sanionas resultat efter skatt uppgick till 15,3 miljoner kronor i det tredje kvartalet, upp från en förlust på 13,4 Mkr under motsvarande period förra året. Rörelseresultatet på 19,9 Mkr var upp från en förlust på 15,1 Mkr under motsvarande period förra året och en förlust på 24,2 Mkr under årets andra kvartal.