Sandvikkonkurrenten Kennametal rasar 11,6 procent efter vinstvarning

Omsättningen för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret beräknas till 518 miljoner dollar, vilket är en nedgång på 12 procent jämför med föregående år. Den organiska försäljningsminskningen var 11 procent.

Den förväntade vinsten per aktie väntas bli 0,17 dollar per aktie under det första kvartalet, förväntan låg på 0,49 dollar per aktie.