Sandvik säljer borr- och oljeservicebolaget för 900 miljoner kronor

Sandvik köpte Varel år 2014, under ledning av dåvarande vd:n Olof Faxander, för 740 miljoner dollar men har sedan dess plågats av låga marginaler.

Sommaren 2018 bestämde sig Sandvik för att genomföra en strategisk översyn av bolaget, som egentligen går under namnet Sandvik Drilling and Completions. Sandviks vd Björn Rosengren sa till Di i maj i år att han hoppades att affären skulle bli klar under andra kvartalet men meddelade vid anda kvartalsrapporten att det skulle bli klart i den tredje kvartalarapporten istället. Under tredje kvartalsrapporten beskrevs Varel som fortsatt under ”strategisk översyn”.