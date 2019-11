Spotlightbolaget säljer rörelsen till distributör – rusar 70 procent

Flygtvättsbolaget meddelade under tisdagsmorgonen att de har ingått en avsiktsförklaring med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment, N.A.S. Services samt Aerowash US Inc. Försäljningssiffran skrevs till 16 miljoner dollar, motsvarande 155 miljoner kronor.