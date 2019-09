Saab Kockums drar sig ur indisk jätteaffär

I en intervju med The Print uppger Ola Rignell, Saabs Indienchef, att de nu drar sig ur eftersom tidsschemat och de krav som finns relaterat till det strategiska partnerskapet är obalanserat vad gäller Saabs möjligheter att ha kontroll jämfört med de förpliktelser som bolaget åtar sig.

”Vi tycker att vi har en väldigt bra produkt som skulle passa kunden väl, men efter att noggrant ha gått igenom EoI:n (expression of interest), så har vi beslutat oss för att inte ge oss in i kampen”, säger han till The Print.

Enligt Ola Rignell har Saab i möten med den indiska marinen och försvarsdepartementet gett uttryck för sin oro.