S&P: Försenade reformer kan tynga Sveriges tillväxtutsikter

Innehåll från NUITEQ Annons

Något som blivit tydligt under pandemin är att vi människor behöver interagera med varandra. Det kan vara det spontana utbytet av information vid kaffemaskinen eller den där geniala idén som dyker upp under en workshop. De här interaktionerna kan vara svåra att få till under ett digitalt möte. Några som har en lösning på problemet är NUITEQ, och lanserade därför sin webbaserade tjänst NUITEQ Stage i Sverige.

–Allt handlar om att maximera interaktionen mellan människor i ett möte. Till en början var NUITEQ Stage ett verktyg som bara användes i mötesrum på stora interaktiva pekskärmar, men i och med allt distansarbete såg vi ett stort värde av att kunna främja interaktion mellan människor i digitala möten, oavsett om de befann sig vid en dator eller en pekskärm, säger Johan Schager, Produktansvarig på NUITEQ.

Så funkar det interaktiva mötesrummet

NUITEQ har utgått från sitt whiteboard-verktyg och därefter integrerat video, ljud och chattfunktion till samarbetsytan. Det krävs ingen nedladdning för att ansluta till ett möte utan allt som krävs är en webbläsare och en länk.

– Något som också underlättar för den som håller i mötet är att man enkelt kan förbereda sig och följa upp mötet i den digitala tjänsten. Säg att jag ska hålla i ett digitalt möte; då kan jag först gå in på länken och förbereda mig genom att ladda upp dokument, bilder, eller färdiga mallar. Under själva mötet kan mina kollegor enkelt interagera via whiteboard-verktyget, och några dagar senare kan vi alla gå in på länken igen och följa upp det vi diskuterat, säger Johan Schager.

Möt de ökade kraven på datasäkerhet

När allt mer information utbyts på distans är det viktigt att säkra sin data. Det här säkerställer NUITEQ för svenska företag och myndigheter genom att välja en svensk server och på så sätt minimera dataflöden utifrån Sverige.

– Företag ställer högre och högre krav på sina leverantörer när det kommer till datasäkerhet, men idag finns det väldigt få mötesverktyg som faktiskt kan möta dessa krav. Med NUITEQ Stage har vi lyckats uppnå den säkerhet som krävs genom att anpassa tjänsten för svenska företag. Till exempel tillhandahåller vi svensk datalagring och den som bjuder in till ett möte har möjlighet att låta mötesdeltagare legitimera sin identitet med svenskt bank-id, avslutar Johan Schager.

Om NUITEQ

NUITEQ är ett mjukvaruföretag som skapar lösningar som gör det lättare för grupper och företag att samarbeta på ett smartare, mänskligare sätt.

Med mer än tio år som pionjärer inom smartare mänsklig interaktion omdefinierar NUITEQ samarbeten och co-creation i distansarbetet.

Läs mer på nuiteqstage.se