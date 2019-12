Ryssland och Ukraina skriver under gasavtal

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar via sociala medier att avtalet har skrivits under, och säger att det ger Ukraina motsvarande minst 65 miljarder kronor under fem år.

Det nuvarande leveransavtalet löper ut vid årsskiftet och länderna har flera månader av svåra förhandlingar med EU som medlande part bakom sig. Ett preliminärt avtal slöts strax före jul.

Gazprom levererade totalt drygt 200 miljarder kubikmeter naturgas till andra delar av Europa i fjol, varav cirka 40 procent genom Ukraina.