Rysk konfiskering av Maduros världsledande oljereserv

Amerikanska sanktioner mot landet - som ofta lyfts fram som ett kapitalistiskt motanfall i ett ekonomiskt krig - är bara en av konsekvenserna av den kamp landet fört mot sig självt sedan den förre folkvalde presidenten Hugo Chavez kom till makten under 1999.

När oljepriset föll dramatiskt under 2015 inleddes den akuta period som nu slutat i katastrof. Venezuela - som genomgår en av de svåraste finanskriserna i historien för ett icke-krigsdrabbat land - har krossats av åratal av vanstyre av både landet i sig och det statliga oljebolaget. Hyperinflation råder och varubristen har blivit kronisk.

Venezuelas petroleumexport sjönk till 640.000 fat per dag i september, vilket utgör en fundamental krasch i produktionen av landets i princip enda råvara. I normal takt gör PDVSA Venezuela till världens femte största exportör, trots eftersatt standard.

Sedan Hugo Chavez död 2013 har PDVSA, som undan för undan nyttjats alltmer som ett politiskt verktyg på bekostnad av utveckling och underhåll, krossats i den politiska turbulensen.

De försvinnande marginalerna i PDVSA ledde till en ond spiral av anklagelser mellan bolagsledning och regering, som till sist bröt in med våld. Under fjolåret försattes bolaget under militär förvaltning. Styrelseledamöter arresterades och i princip hela bolagets toppskikt flydde. Till sist införde militären ett avgångsförbud i firman.