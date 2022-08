Rykten om Amazon-bud på EA tillbakavisas av källor

Dagens vinnare:

• Cevian Capital blir näst största ägare i SKF och Christer Gardell passade på att säga att han ställer sig bakom bolagets strategi. Aktivistfondens intåg fick marknaden att jubla och vid lunchtid handla upp SKF över 5 procent. Ett välkommen lyft för långvariga ägare som sett aktien dyka under det senaste året. SKF är alltjämt ned över 20 procent sedan årsskiftet.

• Installationsbolaget Instalco fortsätter att lyfta på börsen under fredagen. Efter gårdagens starka rapport har SEB nu köpstämplat aktien som stiger över 6 procent vid lunchtid. SEB höjer också riktkursen från 65 kronor till 70 kronor. Aktien handlas kring 54 kronor.

• Serieförvärvaren Vestum har inkorporerat tio nya bolag i sin verksamhet under det andra kvartalet och sett omsättningen öka från 36 miljoner till 1.838 miljoner på ett år. Exponeringen är främst mot bygg- och anläggning och bolagets tro på behovet av fortsatta investeringar i infrastruktur och kommersiella lokaler resonerade väl med marknaden, som handlade upp aktien kring 23 procent.

• Styrelsen i Storytel, men den EQT-tillsatta ordföranden Hans-Holger Albrecht i spetsen, har hittat en ny vd efter grundaren Jonas Tellander. In kommer i oktober Johannes Larcher från HBO Max. Även styrelsen föreslås förstärkas med Jared Grusd, som haft ledande roller på Snap, Spotify och Google, Lina Brouneus från Netflix och och Lutz Finger, teknik- och dataforskare. Aktien handlas upp drygt 2 procent efter en lång tid av nedgångar.

Dagens förlorare:

• Åtta riktkurssänkningar på ett par dagar har sänkt H&M, som fortsatte ned under fredagen. Bolaget pekas ut som särskilt utsatt i rådande ekonomiska läge där hushållen drabbas av stigande priser på allt från mat till drivmedel. Aktien dyker efter lunch närmare 2 procent, för ett totalt veckotapp på över 12 procent.

• Lundbergföretagen som rapporterade under torsdagen såg initialt bara ett marginellt tapp på under 1 procent. Men under fredagen handlas aktien ned närmare 5 procent. Lundbergs substansvärde är ned 17 procent från årsskiftet fram till slutet av juni.

• Det förekommer under fredagen mycket handel i läkemedelsbolaget Oncopeptides och aktien handlas ned 13 procent utan några nyheter. Aktien är upp 277 procent de senaste tre månaderna.