Ryanair får böta 20 miljoner för inställda flyg

Flygen ifråga ställdes in under september och oktober 2017. Enligt italienska konkurrensmyndigheter, som delade ut boten, agerade det irländska bolaget på ett ojust sätt när man ställde in flygningarna på grund av ett tidigare känt problem, enligt Washington Post.

Myndigheten anser även att Ryanair vilseledde passagerarna genom att erbjuda passagerarna pengarna tillbaka eller en ny biljett utan att informera dem om att de har rätt till kompensation.