Rött avslut på Wall Street – Tesla bland förlorarna

Även University of Michigans index över det amerikanska konsumentförtroendet gav stöd till börserna. Indexet uppmättes i maj till 102,4 – klart över förväntade 97,5 enligt Reuters analytikerenkät och förra månadens nivå på 97,2. Maj-noteringen är den högsta på 15 år.

Bilddelningstjänsten Pinterest föll kraftigt efter att ha släppt en första kvartalsrapport som börsnoterat bolag klart under förväntningarna efter stängning på torsdagen. Nettoförlusten uppgick till 41,4 miljoner dollar, motsvarande 33 cent per aktie. Analytiker hade räknat med en förlust på 11 cent per aktie, enligt Bloombergs konsensusestimat. Vid fredagens stängning på Wall Street hade aktien rasat 13,5 procent.