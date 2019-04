Rött avslut på Wall Street – sviten över för S&P 500

Trump-administrationen hotar åter med att ta till strafftullar mot viktiga europeiska handelsvaror till ett värde om 11 miljarder dollar som ett svar på EU:s subventioner till flygplanstillverkaren Airbus. Enligt president Donald Trump ska stödet till Airbus ha skadliga effekter för den amerikanska konkurrenten Boeing.

Även beskedet att Internationella valutafonden, IMF, har skrivit ner tillväxtutsikterna på bred front och nu räknar med att världsekonomin växer med 3,3 procent i år skickade pessimistiska signaler till investerarna. Tillväxtprognosen på 3,3 procent innebär en sänkning med 0,2 procentenheter jämfört med prognosen i januari.

Flygsektorn gick tungt på såväl de europeiska börserna som i New York under tisdagen. JP Morgan uppskattar att det kan kosta den pressade flygplanstillverkaren Boeing 1 miljard dollar i månaden för varje månad som bolaget inte kan leverera plan av den olycksdrabbade modellen 737 Max 8. JP Morgans analytiker spår att Boeings vinst per aktie kommer att sjunka med 85 till 90 cent för varje 50 plan som leveranserna minskar med, skriver Nyhetsbyrån Direkt. Aktien stänger ned 1,5 procent.