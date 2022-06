Röd öppning på Wall Street – RH faller på prognossänkning

New York-börserna öppnar på torsdagen surt efter onsdagens blandade utveckling. Alla tre ledande index pekar nedåt några minuter in i handeln. Tidigare under torsdagen släpptes bland annat siffror över arbetslöshet och kärninflation i USA.

På bolagsfronten backar apotekskedjan Walgreens på sämre vinsttillväxt än väntat.

Heminredningskedjan RH fallar också till följd av en sämre rapport än väntat.

Även teknikjättarna Apple, Alphabet och Microsoft handlas ned.