Röd morgon i Asien – Softbank rasar

Trots fredagens uppåtrekyl på Wall Street rådde det en dämpad stämning på de asiatiska aktiemarknaderna under måndagen.

Tyngst var det i Tokyo där Nikkei 225 backar med 1,4 procent. I bräschen för nedgången går teknikkonglomeratet Softbank som rasar 6,6 procent i spåren av oro över bolaget kopplingar till Saudiarabien.

Även Hongkongbörsens Hang Seng-index går mot en tung start på handelsveckan och backar med omkring 1 procent. På de kinesiska fastlandsbörserna faller Shanghaibörsens kompositindex med 0,8 procent medan den tekniktunga Shenzhenbörsen är ner 0,3 procent.

I Australien backar Sydneybörsens S&P/ASX 200 med 1,2 procent när banksektorn tyngde. Commonwealth Bank of Australia är i skrivande stund ned 2,2 procent medan Australia and New Zealand Banking Group Limited faller 1,8 procent.

