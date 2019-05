Röd dag på Stockholmsbörsen – Ericsson föll medan Elekta rapportrusade

När onsdagens halvdagshandel summerades var Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index ner 1,4 procent medan OMXS30 hade tappat 1,7 procent. På handelskrigsfronten har Kina låtit förstå att sällsynta jordartsmetaller kan bli ett vapen i handelskriget.

”All den här politiska oron som finns förvandlas ju till en oro för att tillväxten ska bromsa in globalt. Både att Kina ska lida av det här men att även USA, som ju har vuxit i en väldigt bra fart under en period, ska sakta in och även då Europa, som redan är svagt, ska sakta in”, säger Maria Landeborn, senior strateg på Dankse Bank, till Di.

Enligt Maria Landeborn ska man snarare förvänta sig att handelskonflikten kan trappas upp innan det kommer en lösning.

”Så jag tror det kan fortsätta vara rätt surt på börsen en period och fortsatt stora kursrörelser. Sen går vi också in i en svagare period på året där volymerna brukar vara lite mindre och börsen säsongsmässigt brukar utvecklas svagare. Det gör inte förhoppningarna om att vi ska få en bra börssommar större utan snarare tvärt om”, säger hon.