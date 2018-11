Röd dag på Stockholmsbörsen – Ericsson föll 4,2 procent

Spelutvecklaren Starbreeze rasade 11,3 procent och har därmed backat med 38,6 procent under den senaste veckan.

Priset i Hansa Medicals riktade emission, som aviserades på tisdagskvällen, uppgick till 255 kronor per aktie. Aktien steg med 7,3 procent under onsdagen till kursen 289,6 kronor per aktie.