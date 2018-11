Röd dag när tekniksektorn tyngde Wall Street – S&P 500 föll 2 procent

Apple var dock långt ifrån det enda teknikbolaget som föll under måndagen. Googles moderbolag Alphabet backade 2,6 procent medan e-handelsjätten Amazon föll 4,4 procent. Elektronikföretaget Nvidia rasade i sin tur med 7,8 procent medan Twitter föll 6,1 procent.

Det rådde en dyster stämning på USA-börserna under måndagen när tekniktunga Nasdaqs kompositindex backade med 2,8 procent medan Dow Jones föll 2,3 procent.

Storbanken Goldman Sachas rasade med 7,5 procent i spåren av ökad oro över 1MDB-skandalen. Bloomberg rapporterade under måndagen att Malaysias finansminister Lim Guan Eng i en radiointervju uppgett att landet vill ha tillbaka de omkring 600 miljoner dollar Malaysia betalat i avgifter till Goldman Sachs för transaktioner kopplade till investeringsfonden 1MDB.

Streamingbolaget Spotify föll med 4,8 procent till 131,5 dollar per aktie. Den lägsta kursen sedan bolaget gjorde entré på New York-börsen i april och under referenspriset på 132 dollar.