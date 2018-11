RNB gör en Bonnier – aktien rusar

Förändringen framgår i ett pressmeddelande från RNB, som driver bland annat kläd- och sminkbutiker i NK-varuhusen i Göteborg och Stockholm, samt äger kedjorna Polarn O. Pyret och Brothers. Dessutom bedrivs näthandel inom ett särskilt varumärke, "Man of a Kind".

Rationaliseringspotentialen i RNB uppskattas till drygt 15 miljoner kronor per år, att jämföra med ett rörelseresultat på 47 Mkr under det senaste räkenskapsåret (september 2017 till augusti 2018), vilket var en försämring från 63 Mkr året innan. Aktien har tappat 42 procent hittills i år och fram till beskedet – som åstadkom en kursrusning och ett stängningsfacit på plus 20 procent för dagen för aktien.