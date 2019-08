Risk för försening för First North-bolaget ISR – aktien faller

"Det är möjligt att det kommer att bli förskjutet, vi har inte fått in tillräckligt många patienter under sommaren", säger ISR:s vd Ola Winqvist till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt Ola Winqvist handlar det om att få in patienter som passar in i mycket snäva kriterier och att de även ska vara villiga att delta i studien. Samtidigt påpekar han att i Sverige utförs nästan ingen inkludering av studiepatienter inom sjukvården under sommaren.