Räntan oförändrad – Ingves håller fast vid räntebanan

Kronan stärks mot dollarn och euron på beskedet.

Räntebanan justerades ned tydligt vid aprilmötet efter att inflationen kommit in under Riksbankens förväntningar tidigare under året. Sedan aprilmötet har inflationen dock kommit in i linje med prognoserna.

Nu justerar Riksbanken ned prognosen för inflationen mätt i KPIF från tidigare 1,8 till 1,7 procent i år. I övrigt är prognoserna för målvariabeln oförändrade. KPI-prognosen justeras ned från 2 till 1,8 procent i år och 2,3 till 2,2 procent nästa år.