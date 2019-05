Resultatökning för Raysearch men minus i kassaflödet

Periodens kassaflöde uppgick till -1,8 Mkr, ner från plus 12,3 Mkr under samma period i fjol. Kassaflödet från den löpande verksamheten backade till 50,3 Mkr under det första kvartalet, att jämföra med 56,0 Mkr under samma period i fjol.

”Minskningen förklaras främst av att rörelsekapitalet ökade marginellt till följd av den kraftiga omsättningsökningen i år, medan rörelsekapitalet minskade kraftigt under föregående år”, skriver Raysearch. Rörelsekapitalet utgörs huvudsakligen av olika typer av fordringar på kunder.