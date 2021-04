Resultatlyft för Elanders

Innehåll från Lumito Annons

– Patologernas arbete att undersöka vävnadsprover är en tidskrävande process där de till 80 procent av tiden rentav undersöker frisk vävnad. Samstämmigheten mellan olika patologer baserat på dagens infärgningsmetoder när det gäller till exempel bröstbiopsier är cirka 75 procent och urinblåsbiopsier 50 procent. Detta innebär att många av deras utlåtanden riskerar att vara felaktiga eller osäkra och behovet av bättre teknologi anses stort, säger Björn Isfoss, rådgivare åt Lumito, och chefspatolog för Unilabs Norge samt medlem i Pathology Expert Team, Unilabs koncernen i Schweiz.

Den diagnostiska diskrepansen i kombination med patologbrist, leder till att patienter kommer in sent till behandling eller får fel behandling. Konsekvenserna för de för sent eller feldiagnostiserade patienterna – samt kostnaderna för samhället – kan vara omfattande.

Lumitos produkt, som erbjuder vävnadsbilder med hög precision och kontrast, har inga direkta konkurrenter. Den unika och patenterade tekniken bygger på uppkonverterade nanopartiklar, UCNP, vars syfte är att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker för granskningen av vävnadsprover.

En miljardmarknad med stabil tillväxt

Antalet vävnadsprover ökar med en växande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder och nya individanpassade behandlingsmetoder mot cancer. Detta kräver fler och pålitligare analysmetoder. Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik är stor och uppskattas att växa till ett värde av cirka 6,5 miljarder USD år 2027 med en årlig marknadstillväxt på 6 procent. Lumito siktar på den europeiska marknaden, som motsvarar 30 procent av världsmarknaden, i ett första skede.

– Lumitos teknologi är definitivt unik och tillväxtpotentialen för digital patologi växer ännu kraftigare än för traditionell vävnadsdiagnostik. Vår ambition är att skapa en riktigt konkurrenskraftig produkt som möter sjukvårdens behov och samtidigt erbjuder flera nya mervärden, säger Lumitos VD Mattias Lundin.

Sjukvården driver på för sänkta kostnader och kortare provsvarstider

Behovet av att ställa snabb exakt diagnos innebär höga tekniska krav på modern analysutrustning och anpassning till förändrat arbetsflöde med färre manuella moment. Samtidigt är sjukvårdens kapacitet och tillgång till patologer begränsade, vilket ger allt längre svarstider efter provtagning. Digital patologi ger visserligen större geografisk frihet, men diagnostekniska problem kvarstår, som Lumito kan ha lösningen på.

– Lumitos teknik möjliggör en snabbare och mer tillförlitlig bedömning och därmed sannolikt tidigare och mer effektiv behandling av patienten. Detta kan minska hälso- och sjukvårdskostnaderna, eftersom fler patienter kommer att behandlas i tid med lämpliga mediciner, säger Björn Isfoss.

Om Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinteknik för digital patologi och vill ge vårdgivarna ett verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik. Tekniken har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se