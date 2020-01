Resultatlyft för AAK – höjer utdelningen

Rapportfloden forsar vidare i full fart på Stockholmsbörsen under torsdagen och strax innan börsöppning var det dags för AAK att presentera sina siffror för det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen summerades till 7.380 Mkr vilket var en ökning från 6.992 Mkr under samma kvartal året före men under analytikernas prognos på 7.579 Mkr.