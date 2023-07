Livekasinobolaget Evolution redovisade en rekordhög marginal under det andra kvartalet 2023 medan intäkterna kom in något under analytikernas förväntningar.

”Även om detta är ett starkt finansiellt resultat känner jag att vi operationellt kan göra mer för att få hävstång på vår exekvering”, skriver Martin Carlesund, vd för Evolution, i rapporten.