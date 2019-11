Rekordböter i England – tvingas betala en halv miljard efter redovisningsmiss

Enligt Bank of England har Citigroups brittiska verksamhet begått ”betydande fel” i rapporteringen under av sina kapital- och likviditetspositioner mellan 2014 och 2018. Vissa av felaktigheterna ska ha haft en väsentlig påverkan på den rapporterade avkastningen och därmed gett en felaktig bild av den amerikanska investmentbankens ekonomiska hälsa. Bank of England tillägger att Citigroup under hela perioden har haft ett överskott i sin likviditet och kapitalnivåer.