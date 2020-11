Rekonstruktion nära för Topshops ägare

Innehåll från Trelleborgs Hamn Annons

Liksom resten av samhället har Coronapandemin haft omfattande konsekvenser för logistiksektorn, så även sjöfarten. Under det inledande skedet såg Trelleborgs Hamn mycket liten påverkan, men från och med de sista dagarna i mars förändrades läget radikalt. Under april tappades hela 17 procent av hamnens fraktvolym och i maj tappades ytterligare 12 procent. Samtidigt förlorade hamnen omkring 80 procent av sin personbilstrafik.

– Utvecklingen krävde att vi reagerade snabbt; därför gjorde vi genast en handlingsplan för att kartlägga vad vi rent ekonomiskt kunde åstadkomma inom olika områden. Det huvudsakliga målet var att vi inte skulle behöva säga upp personal. Ett halvår senare kan jag med både glädje och stolthet konstatera att det är ett mål vi har uppnått och även driftskostnaderna har hållits konstanta. Våra medarbetare har gjort ett otroligt jobb, betonar vd Jörgen Nilsson.

Informerar via social media

Pandemin har dock inte varit utan sina utmaningar. Den hastiga utbredningen skapade panik på många håll och människor började hamstra både matvaror och toalettpapper.

– Som RoRo-hamn satt vi i frontlinjen och tog därför ett beslut om att gå ut i olika sociala kanaler och informera om att det inte fanns några risker för att logistikkedjan skulle brista. Vi var noga med att förklara hur läget såg ut och att det inte var någon fara för att varorna skulle ta slut. Responsen blev överväldigande positiv, vilket medförde att vi har fortsatt med våra uppdateringar sedan dess.

Oväntat starka resultat

Trots utmaningarna och de ekonomiska förlusterna kan Trelleborgs Hamn stoltsera med oväntat starka resultat. Läget för hamnen stabiliserade sig under sommaren och från juni har man hanterat i princip samma fraktvolymer som under samma period 2019. Den intermodala trafiken har uppvisat ett fantastiskt resultat under året – trots Corona har Trelleborgs Hamn fördubblat sin volym jämfört med i fjol.

– Summerar vi 2020 kommer vi att vara på samma nivå vad gäller vår frakthantering som rekordåret 2019, trots allt som har hänt. Det är verkligen positivt att vi under en sådan situation – trots en sjunkande marknad – kan öka en volym som miljömässigt är så mycket bättre. Vad gäller personbilar och passagerartrafik har verksamheten fortfarande inte återhämtat sig till fullo, men vi ser en stark tillväxt nu i början på hösten.

Går från vision till realitet

Hamnens framgångar har resulterat i att alla expansioner och utvecklingsplaner är fortsatt på banan. Arbetet med att flytta hamnen österut fortgår enligt planerna och det har inte dragits i några handbromsar vad gäller investeringar. 2022 kommer nya fartyg och hamnen fortsätter att satsa på digitalisering och automatiserade processer, ett område där de redan är mycket långt framme. Fortskrider allt enligt planerna ser Jörgen goda möjligheter för att skapa många nya arbetstillfällen inom kommunen.

– Två av våra planerade nya färjelägen kommer att stå färdiga vid årsskiftet och de resterande två kommer att vara klara årsskiftet 2021-2022, vilket innebär att Trelleborg blir en självklar plats att förlägga sin logistikverksamhet. Därutöver ska vi bygga ett nytt hamnkontor, nya faciliteter för verkstäder och mycket mer, med slutdatum 2022. Vi går helt enkelt från vision till realitet, avslutar han.

OM TRELLEBORGS HAMN

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och hanterar en stor del av svensk export och import. Från Trelleborgs Hamn utgår färjeförbindelser till Tyskland, Polen och Litauen, dygnet runt, året om. Trelleborgs Hamn har som uttalat mål att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn.

