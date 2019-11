Reklambolaget budrusar medan Saab stiger på potentiell miljardorder

Tisdagsförmiddagens vinnare:

Ocean Outdoor har lagt ett bud på reklambolaget Ad City Media på 165 kronor per aktie motsvarande en premie på knappt 39 procent jämfört med måndagens stängningskurs. Aktien rusar med 37 procent till kursen 163 kronor per aktie under tisdagsförmiddagen.

Förenade arabemiraten har meddelat att de har för avsikt att anskaffa ytterligare två Globaleye-övervakningssystem från Saab. Ordervärdet för det potentiella tilläggskontraktet uppskattas till nästan 10 miljarder kronor. Saab stiger med 2,3 procent.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi stiger med omkring 3,3 procent under tisdagsförmiddagen. Enligt Bloomberg pekar Jefferies i en analys på att Sobis förvärv av Dova kommer stärka bolagets närvaro i USA.