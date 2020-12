Innehåll från Teltek Annons

Har det någon gång hänt att du kommit hem med ett 500 grams paket pasta för att sedan upptäcka att det endast innehöll 300 gram? Om så, leder det oftast till att du som kund reklamerar produkten och att den sedan kasseras. Med Telteks vågsystem kan man hindra att förpackningarna fylls på med för lite eller för mycket produkt.

– Våra vågar väger varje enskild förpackning medan produktionen fortfarande är i rullning. Upptäcker den att vikten inte stämmer återkopplar den till utrustningen som fyller förpackningen och justerar doseringen, berättar Anders Englund.

Minskar matsvinnet

Teltek är ensamma i Sverige om att utveckla och tillverka avancerade lösningar för viktbaserad processtyrning. Förutom vågar har de även kompletterande produkter som streckkodverifiering där det säkerställs att etiketten går att scanna i butiken, och emballageverifiering som ser till att korrekt emballage används till varan som paketeras. Alla system hjälper producenterna uppnå högsta kvalité, spara pengar och minska matsvinn.

– Förr, och än i dag använder sig en del producenter av stickprovskontroller, då är risken för felaktig dosering stor eftersom det är svårt att utläsa den genomgående medelvikten. Fylls paketen för mycket slösas råvaran och producenten ger bort pengar. Fylls paketen för lite så reklameras varan och kasseras.

Telteks vågar kontrollerar vikten i varje förpackning som produceras, skulle någon produkt med felaktig vikt registreras så sorteras den automatiskt ut ur produktionslinjen och en signal till fyllningsmaskinen berättar att fyllnadsnivån behöver justeras.

– Om vi reglerar doseringen tidigt i flödet så slipper varor kasseras.

Förändrar livsmedelsindustrin

Teltek genomförde för ett tag sedan ett experiment med en kund som förpackar kakaopulver. Kunden hade tidigare genomfört manuella stickprovskontroller en gång i halvtimmen, och därefter justerat doseringen för hand.

– Vi täckte över displayen på vår våg och lät operatörerna göra som de alltid gjort sina viktkontroller. Resultatet blev att de manuellt kontrollerade förpackningarna hade en medelvikt på 207 gram, alltså en överfyllning på sju gram. På vår automatiska våg ställde vi in den önskade medelvikten, som för denna produkt var 202 gram. Resultatet blev en medelvikt på förpackningarna på exakt 202 gram vilket innebär att kunden hade sparat in i snitt fem gram per vara.

Den här kunden kunde alltså producera fler förpackningar på samma mängd råvara vilket är en mycket stor besparing. Kostnaden för att installera Telteks automatiska våg var intjänad på mindre än tre månaders produktion.

– Succesivt hjälper vi livsmedelsproducenter att minska matsvinnet och resursslöseri tack vare effektiv styrning och kontroll. Det gör i längden stor skillnad för både plånbok och miljö, avslutar Anders Englund.

Faktaruta:

Teltek är Sveriges enda tillverkare av checkvågar och tillhörande kringutrustning.

Bolaget är en totalleverantör för produktkontroll till livsmedelsindustrier i såväl Sverige som resten av världen.

Teltek är grundat 1984 och finns i moderna, verksamhetsanpassade lokaler i Örebro.

Försäljning, utveckling, konstruktion, service och support; allt under samma tak.

019-311300, info@teltek.se

Läs mer på www.teltek.se.