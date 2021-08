Balkongbolaget Balco redovisade en klart högre orderingång under det andra kvartalet 2021 än under samma kvartal 2020. Samtidigt minskade både resultatet och omsättningen.

”Lättnader i Covid-19-restriktionerna under senare delen av andra kvartalet har gjort att orderingången har ökat kraftigt”, skriver Kenneth Lundahl, vd för Balco, i rapporten.