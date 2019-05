Rejäla oljeprisfall under onsdagsförmiddagen

Vid 9-tiden, när Stockholmsbörsen öppnade, handlades Brent-oljan kring 69,50 dollar per fat. 2,5 timmar senare har priset fallit med drygt en dollar till under 68,50 per fat.

”Investerare är bekymrade ur ett makroperspektiv över den globala efterfrågan, särskilt mot bakgrund av den växande handelstvisten mellan USA och Kina”, säger portföljförvaltaren James Mick Tortoise enligt CNBC.

Nedgångarna gör även avtryck på Stockholmsbörsens oljebolag. Lundin Petroleum är ner 3,5 procent i lunchhandeln och Tethys Oil backar med 4,6 procent.