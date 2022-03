Rejäl resultatmiss från H&M – aktien rasar

Klädjätten H&M vände till vinst under första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår men resultatet ligger rejält under förväntningarna och aktien rasar på börsen. Pandemieffekter påverkade fortsatt under kvartalet men resultatet pressades också av ökade tillväxtrelaterade satsningar, enligt vd. Bolaget ser en negativ effekt av ökade inköpskostnader under andra kvartalet.