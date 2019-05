Regeringen kallar till sig Klarnas vd

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kräver främst svar om ökningen av id-kapningar inom e-handeln och en befarad överskuldsättning bland Klarnas kunder.

Klarnas vd och medgrundare Sebastian Siemiatkowski kallas in till möte på finansdepartementet, rapporterar Dagens Nyheter .

Eftersom Klarna har ett banktillstånd står bolaget under Finansinspektionens tillsyn. Regeringen vill i första hand träffa Sebastian Siemiatkowski för att få en ökad kunskap om betalbolagets arbete, betonar ministrarna.

Konsumentverket kritiserade tidigare i år Klarnas betaltjänst för e-handeln. Bolaget har under 2019 marknadsfört sina egna delbetalningar, det vill säga krediter, under betalningsalternativet ”konto”. Det skapade förvirring hos många av kunderna, som tyckt att de lurats in i delbetalningslösningar. Klarna har därefter gjort förändringar i sin betaltjänst.

Samtidigt skickas allt fler ärenden till Kronofogden, visar Di Digitals kartläggning. Mellan januari och augusti 2018 krävde betalbolaget sina kunder på nästan 200 miljoner kronor i försenade betalningar, en kraftig ökning från året innan. Klarna hävdar dock hävdar att andelen fakturatransaktioner som man inte får betalt för minskar.

Dessutom kunde Di Digital avslöja att Klarna drar på sig allt fler klagomål hos Datainspektionen. Sedan GDPR trädde i kraft har betalbolaget samlat på sig fler anmälningar än alla fyra storbanker tillsammans.