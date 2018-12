Regeländring för kanadensisk tungolja gynnar IPCO

Oljebolag som producerar mindre än 10.000 fat per dag från provinsen undantas, skriver Pareto Securities i en kommentar.

Delar av kursuppgången beror på att den kanadensiska provinsen Alberta har beslutat sig för att tvinga regionens oljeproducenter till en produktionsminskning på 8,7 procent, motsvarande 325.000 fat per dag från årsskiftet.

IPCO kommer sannolikt att producera 7.000 fat per dag från den aktuella provinsen nästa år. I och med köpet av Black Pearl kommer det sammanslagna bolaget att producera runt 10.000 fat, enligt Paretos beräkningar.

Den kanadensiska tungoljerabatten kulminerade i mitten av oktober med 50 USA-dollars rabatt per fat jämfört med WTI-oljan. Nu ligger rabatten dock under 30 USA-dollar per fat påpekar Pareto som tror på ytterligare minskad prisrabatt i framtiden.