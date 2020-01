Ursvagt intresse för Recipharms bud – förlänger tidsfristen

Kontraktstillverkaren Recipharm meddelade den 18 november förra året ett bud på brittiska Consort Medical, värt motsvarande 6,3 miljarder kronor. I samband med nyheten informerade också Consorts styrelse att man rekommenderar aktieägarna att acceptera budet på 10,10 pund per aktie.

Consort-aktien har sedan dess handlats över budnivån, vilket tyder på att ägarna tror sig få mer betalt är 10,10 pund per aktie eller ett konkurrerande bud. Eller så vill man helt enkelt at bolaget ska fortsätta i sin nuvarande form. Gårdagens stängningskurs landade på 10,35 pund. I en intervju med Di under förra veckan sa Recipharms vd Thomas Eldered att konkurrerande bud dock var osannolikt.