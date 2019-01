Råvaror: Stigande basmetallpriser på kinesiskt skattebesked

Vid 13.15-tiden var kopparterminen på LME upp 0,6 procent till 5.953 dollar per ton. Aluminium steg 1,3 procent till 1.870 dollar och zink adderade lika mycket till 2.487 dollar per ton. Mot trenden gick nickel, som tappade 0,3 procent.

Nordsjöoljan brent steg under förmiddagen till som högst 61,15 dollar per fat, en uppgång med cirka 0,5 dollar från tisdagskvällen. Priset föll dock snart tillbaka till omkring 60,40 dollar per fat.