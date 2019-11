Därför rusade Catena Media

Catena Medias rapport för det andra kvartalet var svagare än väntat på de flesta av resultaträkningens rader. Enligt ledningen ska dock det andra halvåret bli bättre och på måndag kommer ett första besked om så är fallet när kvartalsrapporten för det tredje kvartalet presenteras, skriver Nyhetsbyrån Direkt i sin text inför rapporten.

Fredagens uppgång i Catena Media kan vara driven av förhoppningar om en stark rapport på måndag men den kan även backas upp med redan kända siffror. Under torsdagen släppte nämligen den amerikanska delstaten New Jersey siffror över sportspelandet i oktober. Sportböckerna i delstaten genererade spel om nästan 500 miljoner dollar under månaden, med bruttospelsintäkter på drygt 46 miljoner dollar.