Rapportsmäll för sportkedjan – rasade med 11 procent

Rörelseresultatet landade på 98 miljoner norska kronor under det andra kvartalet, väl under analytikernas prognos på 137 miljoner norska kronor och under fjolårssiffran på 139 miljoner.

Omsättningen stannade på 2.187 miljoner NOK vilket var 9 procent under analytikernas prognos på 2.394 miljoner.

Oslobörsens OBX25-index slutade fredagen med en uppgång på 0,3 procent.