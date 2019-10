Vinstminskning för anrika jeansjätten

Jeanstillverkarens strategi har gått ut på att i högre grad satsa på försäljning från de egna butikerna snarare än via detaljhandelsombud. Under kvartalet har Levi's dock försökt minska lagret genom att sälja av vissa volymer via e-handlaren Amazon.

Nettoomsättningen kom in på 1,45 miljarder dollar i tredje kvartalet, mot Bloombergs konsensusestimat på 1,44 miljarder dollar. Den justerade vinsten landade på 176 miljoner dollar, att jämföra med 82 miljoner dollar från jämförbart kvartal i fjol. Justerad vinst per aktie blev 31 cent, jämfört med väntade 28 cent.