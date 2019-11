Rapporterande Elekta backar – Avanza stiger

De tre svenska storbankerna pressas av ett FI-förslag om höjda kapitalkrav för utlåning till kommersiella fastigheter. Finansmarknadsministern Per Bolund (mp) säger också till Di att den internationella valutafonden IMF ska leda en penningtvättsgranskning avseende Norden, Baltikum och Sverige. Handelsbanken backar 2,3 procent, SEB med 1,3 procent och Swedbank med 1,2 procent. Nordea, med huvudkontor i Helsingfors, klarar sig bättre och faller bara tillbaka 0,7 procent under eftermiddagen

Getinge som har gått väldigt starkt under det senaste året backar 3 procent. Även Husqvarna , som under tidigare under veckan meddelande ett varsel, backar med 2,5 procent.

Gränges köper polska aluminiumbolaget Konin för 2,3 miljarder och förväntar sig att öka produktionen med 140.000 ton per år. För att genomföra köpet måste nya aktier för 2 miljarder tryckas. Transaktionen förväntas bidra positivt till Gränges vinst per aktie inom tolv månader från det att den genomförts, men det är då det, säger investerarna och handlar ner aktien med 2 procent under morgonen. Aktien fortsatte att backa under eftermiddagen och var då ner ytterligare en procent.

Strålterapibolaget Elekta rapporterade på morgonen ett resultat och omsättning i linje med vad man meddelade vid vinstvarningen för två veckor sedan. Aktien stiger 0,4 procent strax efter börsöppning, men backade rejält under eftermiddagen då aktien var ner 4,45 procent.